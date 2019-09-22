Нафтогаз Украины озвучил тарифы на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС на ближайшие пять лет. Расчеты компании оценил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

"Нафтогаз Украины" ранее сегодня озвучил тарифы на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС на ближайшие пять лет. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020-2024 годах тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров. При бронировании 90 миллиардов кубических метров — уже 2,56 доллара.В 2019 году, сообщил "Нафтогаз", тариф на транзит составил 2,61 доллара за тысячу кубометров, включая НДС. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце нынешнего года.Возможность заключения нового соглашения обсуждалась на уходящей неделе на трехсторонних встречах с участием России, Украины и представителей Евросоюза. Москва предложила Киеву временное продление контракта при условии коммерческой привлекательности соглашения для России и представления Украиной плана модернизации своей газотранспортной системы.Расчет "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет оценил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, Украина предлагает только варианты, которые ее устраивают, и пока это не похоже на поиск компромиссов.Озвученные Киевом цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию, говорит эксперт. Однако это, скорее всего, только первый шаг, попытка "Нафтогаза" сделать вид, что они идут навстречу."Возможно, в будущем появятся более реальные цифры", — считает Дудчак. Однако, добавляет он, действия "Нафтогаза" в последние годы говорят о неготовности компании к компромиссам. В частности, кроме приведенных цифр по транзиту не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, поиске решений, оптимальных для обеих сторон.