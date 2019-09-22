Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в споре Дональда Трампа и Джозефа Байдена Киев выбрал сторону действующего президента США.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в споре Дональда Трампа и Джозефа Байдена Киев выбрал сторону действующего президента США."Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним", — отметил Пушков в Twitter.Байден напуган действиями Трампа по подрыву репутации бывшего вице-президента США, отметил сенатор.Трамп обвиняет Байдена в давлении на украинское руководство с целью скрыть махинации сына Байдена с украинской газовой компанией. Байден же уверен,что Трамп использует служебное положение, чтобы очернить соперника по президентской гонке.