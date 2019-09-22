Житель города Бохтар (Таджикистан), накануне напавший на двух военнослужащих 201-й российской военной базы, задержан, сообщает пресс-центр МВД республики.

Житель города Бохтар (Таджикистан), накануне напавший на двух военнослужащих 201-й российской военной базы, задержан, сообщает пресс-центр МВД республики. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Известно, что обвиняемый страдает психическим расстройством и находится на учете в областной психиатрической больнице.Ранее сообщалось, что на двоих российских военнослужащих, находившихся в увольнительной, напал с ножом местный житель. Пострадавшим оказана помощь, сейчас их жизни вне опасности. Посольство России в Таджикистане отслеживает ситуацию.