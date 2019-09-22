В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции. Российские волейболисты без особых проблем обыграли соперника в трех партиях со счетом 25:16, 25:15, 25:16.

В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции. Российские волейболисты без особых проблем обыграли соперника в трех партиях со счетом 25:16, 25:15, 25:16.Самым результативным игроком встречи стал доигровщик сборной России Дмитрий Волков, набравший 18 очков. 23 сентября в четвертьфинале россияне сыграют с победителем пары Болгария – Словения.Напомним, что в этом году чемпионат Европы впервые проходит сразу в четырех странах – Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Турнир завершится 29 сентября.