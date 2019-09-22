Российский фигурист Дмитрий Алиев оказался первым на завершившемся турнире в Братиславе серии Челленджер – мемориале Ондрея Непелы. Россиянин, победивший в короткой программе, показал второй результат в произвольной, но по сумме двух оценок занял первое место.

Российский фигурист Дмитрий Алиев оказался первым на завершившемся турнире в Братиславе серии "Челленджер" – мемориале Ондрея Непелы. Россиянин, победивший в короткой программе, показал второй результат в произвольной, но по сумме двух оценок занял первое место.Алиев набрал 255,32 балла. Этого с лихвой хватило для победы. Вторым оказался итальянец Маттео Риццо (232,70). Тройку лучших замкнул Денис Васильев, представляющий Латвию (229,97).Еще один россиянин Александр Самарин занял четвертое место, набрав 218,45 балла.