Шойгу исключает вероятность крупномасштабной войны.

Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что риски Третьей мировой войны минимальны. Всем сторонам понятны последствия всепланетного вооруженного конфликта."Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", — процитировал известное высказывание Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".В такой же степени Шойгу убежден в том, что войны между Россией и Украиной не будет. По словам Шойгу, украинский народ сможет остудить "горячие головы", которые хотят "въехать в Москву на танковой броне"."Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", — отметил Шойгу.Министр считает украинцев братским народом, с которым россияне в будущем будут жить в мире и согласии.