Актриса Анастасия Макеева опубликовала в личном микроблоге фотографии, которые вызвали бурную реакцию подписчиков. Поклонники принялись расхваливать фигуру знаменитости.

Актриса Анастасия Макеева опубликовала в личном микроблоге фотографии, которые вызвали бурную реакцию подписчиков. Поклонники принялись расхваливать фигуру знаменитости.Несколько часов назад звезда разместила три кадра, на которых она позирует на берегу моря в Крыму. Актриса запечатлена в длинном полупрозрачном платье бежевого цвета. Волосы она оставила распущенными. "Доброе воскресное утро", – написала Анастасия Макеева.Поклонники не смогли пройти мимо таких нежных фотографий. "Шикарная", "Прекрасна, нежна и привлекательна", "Роскошная. Слов нет от восторга", "Сказочная фея на крымском берегу", "Красота неземная", – отметили восхищенные пользователи.Сама артистка с удовольствием принимала комплименты подписчиков и даже предложила им принять участие в необычной акции: любой пользователь, который поставит лайки к трем ее последним постам, получит шанс получить три лайка в ответ от самой звезды.Ранее опубликовала неоднозначные кадры, которые раскритиковали поклонники. На снимках актриса в купальном костюме пытается сесть на шпагат. Большинство подписчиков обвинили звезду в подражании балерине Анастасии Волочковой.