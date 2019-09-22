Украина должна сохранять свои традиционные ценности, а не заниматься копированием у Запада, заявил депутат Рады от партии Зеленского Ирина Верещук.

Украина должна сохранять свои традиционные ценности, а не заниматься копированием у Запада, заявил депутат Рады от партии Зеленского Ирина Верещук.Выступая в эфире телеканала "112" Верещук, представляющая в украинском парламенте партию "Слуга народа", заявила, что Украина нужна Европе гораздо больше, чем Европа Украине. В частности, депутат настаивает на том, что на Украине по-прежнему сильны традиционные ценности. Тогда как в Европе они "давно размыты". К тому же прочность самого Евросоюза вызывает сомнение у Верещук. По ее мнению, ЕС трещит по швам из-за Brexit и сепаратистски настроенных движений.В числе положительных моментов, которые Украина могла бы скопировать у Европы, устройство судебной системы, работа правоохранительных органов и отсутствие одного центра развития.Ранее парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.