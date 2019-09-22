Девять человек погибли, четверо получили ранения в ДТП в Одесской области. На участке дороги между селами Новая Долина и Прилиманское столкнулись маршрутный автобус и бензовоз.

Девять человек погибли, четверо получили ранения в ДТП в Одесской области, передает "Россия 24".На участке дороги между селами Новая Долина и Прилиманское столкнулись маршрутный автобус и бензовоз. Как сообщили в местной полиции, автобус был переполнен пассажирами и ехал в Одессу, грузовик возвращался из областного центра.На месте аварии работает полиция, спасатели и медики, выясняются причины ДТП. Украинский премьер Алексей Гончарук в "Фейсбуке" выразил свои соболезнования семьям погибших.