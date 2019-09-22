Во Владимирской области, возле деревни Суходол произошло ДТП с участием такси и грузовой фуры.

Во Владимирской области, возле села Суходол произошло ДТП с участием такси и грузовой фуры.По словам очевидцев происшествия, столкновение произошло из-за водителя такси.Водитель пошёл на разворот через сплошную, не убедившись в безопасности маневра. Водитель фуры не успел затормозить и улетел в кювет. В такси находилась пассажирка, она жива и очень напугана. Свидетелем аварии стал проезжавший мимо фельдшер ОСМП г. Суздаля. Он предварительно осмотрел водителя. Мужчина находился без сознания. По его предварительной информации у водителя такси могут быть внутренние травмы живота и рёбер. Внешних переломов нет. На данный момент на этом участке дороги затруднено движение. Там же сейчас работают сотрудники полиции. Мы уточняем подробности ДТП. Будьте осторожны на дороге!(Фото Подслушано Автомобилистов. Владимир)