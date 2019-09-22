Члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, севшего на кукурузном поле, получили в подарок квартиры.

Члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", севшего на кукурузном поле, получили в подарок квартиры.Как сообщил губернатор области Евгений Куйвашев, свердловские бизнесмены не смогли остаться равнодушными к такому героическому поступку и постарались решить проблемы сотрудников компании. Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов подчеркнул, что летчиков не так часто хвалят, но этих точно нужно похвалить, передает "Интерфакс".Авиапроисшествие, известное как "чудо в кукурузном поле", случилось 15 августа. Лайнер, вылетевший из аэропорта Жуковский, столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборник, двигатели забарахлили. Летчики приняли решение посадить самолет в кукурузном поле. Хотя баки были полными, трагедии удалось избежать. Все 226 пассажиров остались живы. Однако 76 человек получили травмы, второй пилот до сих пор находится на амбулаторном лечении из-за сильных ушибов груди, передает ТАСС.