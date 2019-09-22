На суд владимирской публики предстанут сразу 8 спектаклей. Среди них и русская классика, и зарубежная драматургия

Вместе с 1 месяцем осени грянул и новый театральный сезон... И уже на следующей неделе мы ждем в гости к нам Крымский академический русский драматический театр из Симферополя.На суд владимирской публики предстанут сразу 8 спектаклей. Среди них и русская классика "Женитьба Белугина" по Островскому, и зарубежная драматургия - "ЧАО" Соважона и "Сезон любви" Миклоша Дьярдаша. Все восемь пьес подробно представлены в афише театра, размещенной на сайте владимирской драмы. Крымский театр - старейший театр юга России. Его истоки уходят к 1821 году. На его сцене играли великий Щепкин, Вера Комиссаржевская, Мария Савина и начинала свою карьеру тогда еще никому не известная Фаина Раневская. Большие гастроли Крымского театра не стоит пропускать. С 25 по 30 сентября.В это же время владимирские артисты представят свои популярные спектакли в Крыму.