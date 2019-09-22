Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в китайском городе Ухань в двух сетах за один час 23 минуты проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии со счетом 2:6, 2:6.

Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в китайском городе Ухань в двух сетах за один час 23 минуты проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии со счетом 2:6, 2:6.Касаткина единожды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми, а у Гарсии, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейков из семи.Таким образом, Гарсия вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии