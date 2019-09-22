Террористическая организация Исламское государство (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса на въезде в почитаемый шиитами иракский город Кербела. Там накануне погибли 12 человек.

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса на въезде в почитаемый шиитами иракский город Кербела. Там накануне погибли 12 человек.По предварительным данным, в автобус KIA было заложено взрывное устройство, сработавшее у въезда в Кербелу рядом с КПП. Об ответственности игиловцев за этот взрыв сообщило связанное с исламистами агентство Amaq, передает РИА Новости.Иракский телеканал Alsumaria ранее сообщил, что силы безопасности Ирака задержали подозреваемого во взрыве автобуса. При этом член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил одному из местных порталов, автобус был переоборудован для работы на газе и взорвался в результате возникшего пожара.