Музыкальный продюсер записал видеообращение к подписчикам. Андрей Разин раскрыл правду о бывшем солисте группы Ласковый май.

Музыкальный продюсер записал видеообращение к подписчикам. Андрей Разин раскрыл правду о бывшем солисте группы "Ласковый май".Музыкальный продюсер рассказал, что долгие годы состоял в хороших отношениях с Юрием Шатуновым, однако все изменилось после того, как певец стал проводить больше времени с администратором Аркадием Кудряшовым. По мнению Андрея Разина, именно это сближение привело к уходу артиста в начале 90-х годов.С тех пор Юрий Шатунов пытался всячески отречься от своего прошлого и даже в одном из интервью заявил, что никогда не был солистом "Ласкового мая". Певец также отказался от песен группы, хотя продолжал исполнять их на концертах и незаконно получать деньги."Он называет группу отстоем, при этом за 30 лет не заплатил ни копейки. Живет неплохо, все у него хорошо. Мне просто нужно уважение и ко мне, и к ребятам, которые его окружали", – приводит слова Андрея Разина .Музыкальный продюсер уверен, что конфликт можно было решить, если бы Юрий Шатунов позвонил ему и обсудил все проблемы. Андрей Разин не раз предлагал ему встретиться лично и даже пригласил принять участие в программе на федеральном канале, что публично озвучить все претензии друг к другу. Однако певец проигнорировал его просьбу.В конце ролика напомнил, что Юрий Шатунов приобрел известность только благодаря группе. "Все, что у тебя есть в жизни – это "Ласковый май", без этого ты никому не нужен. Я не хочу, чтобы похороны творческой личности Юрия Шатунова были на моей ответственности", – заключил музыкальный продюсер.