Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.
Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.
Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – ответил артист.
Журналисты были ошарашены заявлением актера. Согласно официальной биографии, Николай Фоменко воспитывает четверых детей. На дальнейшие расспросы присутствующих о пятом наследнике музыкант отказался отвечать.
Известно, что первая супруга артиста Елена Лебедева родила ему дочь Екатерину. Третья жена Мария Голубкина подарила исполнителю дочь Анастасию и сына Ивана. Вместе с четвертой супругой Наталией Кутобаевой музыкант воспитывает сына Василия.
В окружении информацию о пятом ребенке подтвердили. Как рассказал анонимный источник, наследника родила нынешняя жена актера в 2017 году. Однако близкий друг семьи отказался назвать журналистам пол и имя малыша, передает "".