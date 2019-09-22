Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.
Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.
Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – ответил артист.
Поклонники и журналисты были ошарашены заявлением актера. Согласно официальной биографии, Николай Фоменко воспитывает четверых детей, передает "".
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