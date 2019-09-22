Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.

Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – ответил артист.Поклонники и журналисты были ошарашены заявлением актера. Согласно официальной биографии, Николай Фоменко воспитывает четверых детей, передает "".Материал дополняется.