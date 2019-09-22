В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вегас Голден Найтс на льду арены SAP-центр обыграл команду Сан-Хосе Шаркс со счетом 3:1.

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" на льду арены "SAP-центр" обыграл команду "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 3:1.У победителей встречи шайбу забросил российский форвард Валентин Зыков, которому ассистировал Максимилиан Пачиоретти, а также отличились сам Пачиоретти и Алекс Так.Для россиянина этот гол стал вторым в текущей предсезонке, ранее Зыков помог своей команде одержать победу с крупным счетом в противостоянии с "Колорадо Эвеланш" (5:0)."Вегас" одержал четвертую победу кряду и в следующем матче 26 сентября примет "Колорадо", а "Сан-Хосе", потерпевший поражение в третьей игре подряд, днем ранее на выезде сыграет с "Анахймом".