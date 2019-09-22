Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о своей пенсии в 12 тысяч рублей. Ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой признался, что не знает, какого она размера.

Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о своей пенсии в 12 тысяч рублей. Ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой признался, что не знает, какого она размера. Хотя помнит, что пенсия назначена ему в 33 года, цитирует артиста радиостанция "Говорит Москва". Размера своей пенсии Цискаридзе не знает потому что никогда не приходил ее получать — "она копится". Удивился, откуда журналисты узнали ее размер и отметил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра — ни один коллега Цискаридзе не может похвастать таким размером пособия.Ранее издание "Телепрограмма.pro" опубликовало размер пенсий известных российских артистов. Больше всех из звезд-пенсионеров получает звезда комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная — почти 50 тысяч рублей. На втором месте Алла Пугачева с 47 тысячами рублей пенсии. И то благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова рассказала, что получает 41 тысячу рублей — тоже благодаря надбавке за звание заслуженной артистки России.Пенсия известного телеведущего Николая Дроздова составляет 30 тысяч рублей в месяц. Причем аскетично живущий 82-летний Дроздов даже умудряется помогать детям. Певица Лолита, недавно ставшая пенсионеркой, не смогла доказать несколько лет трудового стажа и получила по старости 21 тысячу рублей. Телесваха Роза Сябитова говорит, что размер пенсии ее не интересует и что она может сама о себе позаботиться, не надеясь на государство. СМИ выяснили, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей.