В регионе продолжается уборочная кампания. Её осложнили неблагоприятные погодные условия в последние летние месяцы.

В регионе продолжается уборочная кампания. Её осложнили неблагоприятные погодные условия в последние летние месяцы.Но аграрии успели собрать на сегодняшний день почти 85% зерновых культур в расчете от всей уборочной площади. Намолочено почти 170 тыс. тонн зерна. Меньше, чем в прошлые годы. Например, в 2017 году удалось собрать самый большой урожай зерна за весь постсоветский период - более 230 тонн. Что касается картофеля - накопано почти 50 тыс. тонн. В лидерах - хозяйства Судогодского, Вязниковского, Гусь- Хрустального, Гороховецкого и Меленковского районов. Средняя урожайность картофеля высокая - более 337 центнеров с гектара. Овощей собрано 3 тыс. тонн.Традиционно во Владимире начали работать ярмарки выходного дня на территориях гипермаркетов. Можно поддержать местных производителей и запастись овощами на зиму.