Южная часть Соединенных Штатов. Городской мальчик поехал проведать своего дядю, который жил в абсолютной глуши среди песков и кактусов. Ближайшее селение находилось в "двух мильярдах километрах" (это я цитирую мальчика).
После захода солнца мальчик услыхал странный, какой-то потусторонний вой.
- Дядя! ! Дядя! ! - закричал мальчик, - Там оборотни воют! !
- Ну что ты выдумываешь, мой мальчик, - успокоил его дядя, - оборотней не существует.
- Тогда это, наверное, воют страшные волки-людоеды?! ! - не успокаивался мальчик.
- Нет, у нас тут они не водятся, - ответил дядя.
- Что же может так страшно выть?
- Это койоты.
- Койоты? А что это такое?
- Ну... . они выглядят как собаки. Ученые даже считают их одичавшей разновидностью собак.
- А почем
еще анекдот!