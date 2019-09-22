Долги владельцев авто могут списать при условии прохождения процедуры банкротства.

Долги владельцев авто могут списать при условии прохождения процедуры банкротства.Законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, рассмотрела правительственная комиссия - как пишет Российская газета, процедура предусматривает достаточно жёсткий аудит имущественного состояния гражданина. Все что может быть взыскано в счет погашения, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден. И тем временем в ГИБДД предложили отменить 50% скидку на штрафы для злостных нарушителей скоростного режима. И первые в этом списке смоленские автомобилисты. Там лихачи на протяжении 33% пути превышают разрешённый лимит скорости. Владимирцы в этом списке на 5 месте (около 20% пути) - после Твери, Новгорода и Республики Карелия.