Кристаллами вместо слез плачет 22-летняя жительница села Спандарян Ширакской области Армении Сатеник Казарян. Из ее правого глаза каждый день достают до 30 жестких и острых кристаллов, похожих на осколки стекла.

Кристаллами вместо слез плачет 22-летняя жительница села Спандарян Ширакской области Армении Сатеник Казарян. Из ее правого глаза каждый день достают до 30 жестких и острых кристаллов, похожих на осколки стекла.Девушку осмотрели врачи в соседнем городе Артик, вынули из ее глаза несколько кристаллов и отправили за диагнозом в Ереван. "Все врачи в шоке, они не сталкивались с таким заболеванием и не знают, как лечить. Даже диагноза не поставили", — рассказывает она сама.Сначала врачи заподозрили, что Сатеник сама засовывает стекла в глаза, чтобы привлечь внимание, сообщает Sputnik Армения. Однако после длительных проверок лишь пожали плечами, посоветовав ждать результатов экспертизы взятых у нее проб. Когда поступят результаты, никому не известно, что крайне огорчает членов ее семьи.Девушка вышла замуж в пятнадцать лет, и живет в малообеспеченной семье. Родные не в состоянии оплатить ее лечение за рубежом, если оно понадобится, да и внутри страны не смогут этого сделать. Нет надежды и на помощь от родителей.Муж Сатеник поддерживает свою супругу и надеется на помощь врачей, сообщает портал "МИР 24". Ее случаем заинтересовались в Министерстве здравоохранения. По словам замминистра здравоохранения Армении Оганеса Арутюняна, с Сатеник встретился главный советник Минздрава, офтальмолог Арташес Зильфян. Врачи планируют провести еще один консилиум, собрать сведения анамнеза — возможно, тогда станет ясно, что происходит с пациентом.На новостных сайтах сообщается еще о нескольких похожих историях — в частности, у одной девушки из Бразилии и одной — из Ливана. Западные медики считают это проявлением цистиноза – врожденного нарушения метаболизма аминокислот, при котором в органах и тканях человека откладываются кристаллы цистина.