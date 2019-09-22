В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялась мини-сенсация. Москвоский Спартак в Екатеринбурге победил местный Автомобилист (4:2), лидера Восточной конференции, одержавшего до этого восемь побед подряд. При этом сами красно-белые прервали серию из трех поражений.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялась мини-сенсация. Москвоский "Спартак" в Екатеринбурге победил местный "Автомобилист" (4:2), лидера Восточной конференции, одержавшего до этого восемь побед подряд. При этом сами "красно-белые" прервали серию из трех поражений.При этом счет открыли уральцы (Плэтт), но в концовке первого и начале второго периода гости отправили хозяев в нокдаун, забросив три шайбы за 40 секунд! Отличились Федоров, Рылов и Юньков. И, несмотря на гол Холланда, москвичи довели матч до победы. Еще одна шайба у них на счету Гончарова.Завершился еще один матч субботней программы чемпионата КХЛ. "Салават Юлаев" на домашнем льду "всухую" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" – 2:0.