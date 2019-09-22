Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.В интервью изданию Sky News Юнкер обрушился на депутатов за то, что они забыли историю Ирландии. ЕС никоим образом не несет ответственности за какие-либо последствия со стороны Brexit — "это было британское решение", предостерег Юнкер.Он добавил, что ему не нравится идея выхода Британии из Евросоюза без соглашения. Последствия такого выхода страны из ЕС Юнкер назвал катастрофическими.