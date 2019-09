Почти 50 человек ранены и не менее десяти зданий разрушены в результате двойного землетрясения в Албании. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах севернее города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров.

Почти 50 человек ранены и не менее десяти зданий разрушены в результате двойного землетрясения в Албании. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах севернее города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров.Подземные толчки начались в 16:04 по тиранскому времени (17:04 по Москве), передает РИА Новости. Вначале сообщалось о магнитуде 5,6, затем оценка силы толчков была повышена до 6,0. Несколько минут спустя произошел еще один толчок магнитудой 5,3, за которым последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.В результате пострадали 44 человека, в дополнение к разрушенным домам многие повреждены, в том числе в столице страны — Тиране. Сильнее всего пострадал поселок Хелмес примерно в 10 километрах от албанской столицы. Пострадали электросети и базовые станции мобильной связи.Стихийное бедствие сильно ощущалось на греческом острове Керкира. Пожарная служба проверяет, не причинен ли ущерб старым зданиям.The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet — @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN— Xhildinho Z (@xhildinho) September 21, 2019