В Санкт-Петербурге завершился матч десятого тура чемпионата России по футболу между местным Зенитом и казанским Рубином. Команда Сергея Семака одержала убедительную победу над соперником со счетом 5:0.

В Санкт-Петербурге завершился матч десятого тура чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и казанским "Рубином". Команда Сергея Семака одержала убедительную победу над соперником со счетом 5:0.Дубль у сине-бело-голубых оформил новичок питерского клуба Алексей Сутормин. Также за хозяев поля отличились Бранислав Иванович, Роберт Мак и Олег Шатов."Зенит" с 23 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата России. "Рубин" занимает десятое место, набрав десять баллов.