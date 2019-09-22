Сегодня в Муроме состоялось торжественное открытие старой части парка "50-лет Советской власти"

Торжественное открытие старой части парка "50-летия Советской власти" в городе Муроме. Глава округа Евгений Рычков по традиции перерезал красную ленту.Парк был реконструирован в рамках проекта "Парки. Возвращение". В нем были открыты новые фонтаны, беседки и аллеи. А главной изюминкой зоны отдыха стала библиотека на свежем воздухе. Вместе с открытием старой части парка, начались работы по реконструкции новой зоны простирающейся до бульвара Тихомирова. Там будет построен водоем и высажено более тысячи деревьев.(Фото: Весь Муром)