Российская актриса Мирослава Карпович разместила фотографию, на которой она запечатлена с раздувшимися губами. Кадр не на шутку напугал пользователей.

Российская актриса Мирослава Карпович разместила фотографию, на которой она запечатлена с раздувшимися губами. Кадр не на шутку напугал пользователей.Накануне звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в личном микроблоге коллаж из трех фотографий, на которых она демонстрирует опухшие губы. "Новая я", – коротко подписала пост Мирослава Карпович.Многие поклонники признались, что не сразу узнали актрису. "У меня чуть инфаркт не случился", "Ой, я испугалась, не пугайте так больше", "Мне кажется, или губы больше вас самой?", – делились мыслями пользователи. Один из комментаторов поинтересовался у знаменитости, ложилась ли она под нож пластического хирурга.Спустя некоторое время артистка успокоила подписчиков. Звезда сериала "Папины дочки" рассказала, что такие большие губы ей сделали гримеры для нового проекта. "Это для съемок кино, гример приклеил. Уже отклеил", – поделилась Мирослава Карпович со своими поклонниками.Напомним, недавно актриса разместила в социальных сетях откровенный снимок. На черно-белой фотографии звезда показала идеальную растяжку. Эффетный трюк она исполнила полуобнаженной. Пользователи осыпали артистку комплиментами.