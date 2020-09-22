В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» во Владимире продолжается рекультивация свалки ТБО в микрорайоне Оргтруд.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» во Владимире продолжается рекультивация свалки ТБО в микрорайоне Оргтруд.Она была организована в 1970-1980 годах для нужд Камешковского района, складирование отходов велось до 1998 года, с 2006 года она была полностью выведена из эксплуатации. В 2015 году был разработан проект её рекультивации. В этом году в рамках федерального проекта на реализацию работ поступило 54 млн 612 тыс рублей.Подрядная организация в конце июня приступила к выполнению работ, предусмотренных контрактом. К настоящему времени обустроены технические дороги, проведены срезка и перемещение отходов для организации площадки, подсыпка грунтом, устройство подстилающего слоя из песка и изолирующего слоя. На обустроенную площадку перемещены отходы.Сейчас продолжаются работы по устройству системы дегазации. После этого подрядчик приступит к выполнению окончательного изолирующего экрана. В завершение работ со стороны подъездной автодороги будет обустроено ограждение и проведена биологическая рекультивация бывшей свалки, предусматривающая нанесение песка и плодородных слоев почвы поверх защитной «подушки», рыхление и посев семян.По информации пресс-службы мэрии, полностью все предусмотренные проектом работы должны быть завершены к 1 ноября.