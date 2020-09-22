В программу четвёртого регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вошла новая компетенция.

Завтра, 23 сентября во Владимирской области начнутс соревнования четвёртого регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем примут участие 79 человек. Оценивать профессиональные умения пригласили 61 эксперта. Школьники, студенты и специалисты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью будут соревноваться на базе владимирских колледжей: экономико-технологического, политехнического, технологического и педагогического, а также в Ковровском транспортном колледже.Соревнования организованы по 12 компетенциям: «Электромонтаж», «Малярное дело», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Поварское дело», «Бисероплетение», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Сетевое и системное администрирование», «Швея», «Портной», «Дошкольное воспитание», «Слесарное дело». Отметим, что последняя компетенция впервые вошла в соревнования «Абилимпикс».Победители в декабре поедут в Москву, чтобы принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс».Традиционно в эти дни запланирована праздничная и деловая программа, а также мастер-классы по профессиям и специальностям чемпионата, экскурсии для учащихся коррекционных, общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций.В рамках чемпионата пройдут «круглые столы» по вопросам организации профориентационной работы, профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, тренинги с психологами, занятия в сенсорной комнате.