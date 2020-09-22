Трагедия случилась на трассе Гусь-Хрустальный-Тума.

Вчера в сводках дорожных происшествий появилась информация о том, что накануне на трассе Гусь-Хрустальный-Тума случилась авария со смертельным случаем. Теперь в интернет-источниках пишут о том, что на дороге погиб молодой успешный актер Дмитрий Жулин. В частности, такие сведения разместил телеграм-канал Mash. Кадры аварии размещены в группе вконтакте ЧП Владимир.21 сентября рано утром актер ехал за рулем автомобиля Рено и столкнулся с автобусом «Гусь-Хрустальный — Колпь» на 61 километре трассы. По сведениям ГИБДД, при выезде на главную дорогу водитель не уступил дорогу ПАЗику..Дмитрий был за рулём, спасти его не удалось. Рядом с ним сидел пассажир, который получил травмы, его увезли в больницу.Актеру было 43 года.Дмитрий Жулин родился в Москве,окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. До 2006 года служил в Малом театре затем начал активно сниматься в кино. Стал известен широкой публике после того, как сыграл майора Казарина в сериале «Александровский сад». В 2009 году актер ушел в монастырь, в 2015 году вернулся к работе в кино. Сыграл Орлова в ситкоме «Ботаны», снимался в сериале «Родное сердце».