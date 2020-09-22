22 сентября в регионе зафиксировано 34 новых случая заражения в 8 районах области

По официальным данным, количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области перевалило за отметку в 7000 человек и составило 7 003 выявленных случаев. 5789 пациентов уже вылечились, из них только за последние сутки – 15.22 сентября в регионе зафиксировано 34 новых случая заражения в 8 районах области. Владимир по-прежнему на первом месте по числу выявленных случаев – 9 за сутки и 1247 всего.Последний случай летального исхода ковида был зафиксирован 19 сентября. Пока печальная статистика не увеличилась.