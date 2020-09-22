В день отказа от автомобилей водителей призывают воспользоваться другими средствами передвижения.

Больше никаких пробок и отсутствия парковочных мест. Правда, только на день. В День отказа от автомобилей водителей призывают воспользоваться другими средствами передвижения. Любители экстрима и драйва могут проехать по городу на гироскутере. Кстати, управлять им легко. Главное, найти дорогу без склонов и подъемов.- Я еду вперед!- Давай не едем вперед. Мы сейчас с тобой стараемся стоять на месте. Для этого ножки поставим ровно, чтобы удобно было. Чтобы было легче ловить баланс и держать баланс, руки нужно поставить по сторонам. Мы баланс уже ловим. Мы с тобой должны поехать вперед-назад.Встать на гироскутер можно в любом возрасте. А всё благодаря умной системе управления. Внутри - датчики, которые улавливают любое изменение положения тела. Правда, на начальных этапах лучше не лихачить. Гироскутер развивает скорость до 20 километров в час, а для новичка - это может быть опасно!- А как часто ты используешь гироскутер для передвижения по городу?Ярослав Чесноков: «Часто. Так как у него есть такие небольшие объемы, его кинул в багажник и он всегда с тобой. Ты когда из машины вышел, на нем доехал быстренько. Поэтому достаточно удобная штука. Заряжается быстро, буквально за 2 часа полная зарядка. Их хватает зарядки на 25 километров. На 25 километров! Можно до Суздаля доехать».Может показаться, что гироскутер - для ленивых, но это не так! Во время такой прогулки по городу улучшается работа вестибулярного аппарата и тренируются мышцы ног. Ехать с ветерком можно и на самокате. Такой способ передвижения больше нравится детям. Саша катается каждый день.Александр Устинов: «Самокат - это отдельный вид спорта, экстремальный. Мне помогает отвлечься от разных дел. Трюки называются по-разному. Например, возьмем Тэйлвип. Тэйл - это хвост. Вип - это вращение».Удобно по городу перемещаться и на велосипеде, но не стоит забывать о мерах безопасности. Необходимо надевать шлем и защитные очки. На одежде должны быть светоотражатели.Дмитрий Вялов: «Я после работы сажусь на велосипед и становлюсь другим человеком. Я получаю положительные эмоции, эндорфины из меня плещут. Я просто живу, понимаете. Поэтому мне по кайфу ездить на велосипеде. А машина - это хороша, я не спорю, но машина как средство передвижения».Тем же, у кого нет гироскутера или самоката, тоже на день можно оставить машину в гараже. Сесть на автобус, но выйти на одну остановку раньше и пройти до работы пешком. Приятно, и полезно. А еще можно увидеть множество интересного, чего не замечаешь, сидя за рулем.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир"