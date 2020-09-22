Какие решения предлагают чиновники и дорожники при ремонте трасы М7?

В администрации области завершилось совещание по организации дорожного движения на федеральной трассе М7. В центре внимания - участки, которые проходят по городам и селам Владимирской области. Какие проблемы возникают в населенных пунктах, и можно ли найти общий язык с дорожниками? Александр Сыпченко выслушал все мнения.Обсуждение началось с ключевых вопросов повестки.Роман Годунин, врио первого заместителя губернатор: "По первому этапу обсудим проблемные вопросы по Владимиру. У нас общественность обращается. Это перекресток Горького с Пекинкой, так называемой."Закрытие левых поворотов на трассе М-7 значительно увеличило нагрузку на светофорном объекте на Содышке. Теперь он напоминает одну большую пробку. По мнению водителей, нужны существенные меры. Вопрос неоднократно поднимался на различных слушаниях. Неделю назад Роман Годунин взял его под личный контроль.Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации Владимира: "Сотрудникам, которые работают над организацией схемы дорожного движения, мы попросили их рассмотреть мероприятия по улучшению пропускной способности данного перекрестка".Чтобы разгрузить трафик на данном объекте там появится дистанционный светофор с видеокамерой. Таким образом в часы пик работа перекрестка будет регулироваться самими дорожниками.Глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов попросил руководство "Управления автомобильной магистралью Москва-Нижний Новгород" остановить демонтаж остановок общественного транспорта и наземных пешеходных переходов, расположенных вне населенных пунктов.Также глава предложил организовать временные разрывы в барьерном ограждении для перегона сельскохозяйственной техники. Представитель Камешковского района просила оказать содействие по вопросу обустройства наземного перехода у поворота на деревню Марьинка.Чтобы обсудить ключевые вопросы организации движения на трассе М7, участникам круглого стола понадобилось всего полчаса. Впрочем, ряд вопросов оказался так и нерешенным. Например, строительство объезда вокруг Гороховца. Он требует проработки на уровне правительственной комиссии.Александр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»