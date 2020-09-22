Во Владимире Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальные звёздочки» памяти Заслуженного тренера СССР А.В. Фёдорова» одержали победы сразу две наши сборные.

На проходящих во Владимире Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальные звёздочки» памяти Заслуженного тренера СССР А.В. Фёдорова» сразу две сборные команды области стали победительницами в многоборье групповых упражнений.Все гимнастки – воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 5 г. Владимира: Ксения Субботина, Юлия Цибикова, Александра Абашкина, Юлия Захарова, Розалина Бабич и Юлия Городилова. В составе взрослой команды: Полина Коробова, Анастасия Крайнова, Виктория Белозерова, Полина Семенцова, Ангелина Галиева и Евгения Репкина.Через несколько дней сборная юниорок отправится в Москву на всероссийские соревнования «Надежды России», где соберутся сильнейшие спортсменки со всей страны.