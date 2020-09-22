71-летняя потерпевшая, много лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дегтярева, скончалась на месте преступления.

В Коврове вынесли приговор 37-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки.По информации регионального Следкома, обвиняемый и его знакомая 17 ноября прошлого годав состоянии алкогольного опьянения под предлогом попить воды сумели войти в квартиру пожилой женщины, обвиняемый остался с хозяйкой дома на кухне, отвлекая разговорами, а его подруга в это время разыскивала в комнате ценное имущество.Пенсионерка почувствовала неладное, увидела, что делает гостья, и стала громко кричать и звать на помощь.Обвиняемый напал на хозяйку квартиры, закрыл ей рот пакетом, а затем нанес деревянной скалкой множественные телесные повреждения.71-летняя потерпевшая, много лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дегтярева, скончалась на месте преступления.Подельники тем временем похитили из квартиры продукты питания, мобильный телефон на общую сумму ущерба в 2,5 тысячи рублей, и скрылись.Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, мужчина приговорен к 14 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении 31-летней соучастницы разбойного нападения – ранее судимой местной жительницы, лишенной родительских прав в отношении двоих малолетних детей, рассматривается Ковровским городским судом.Напомним, что во Владимире завершено . Перед судом предстанут двое мужчин и женщина.