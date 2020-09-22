Профессор Университета Альберты Дэвид Марплс прокомментировал отношения президентов России и Белоруссии. По его мнению, Александр Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Владимира Путина.

Профессор Университета Альберты Дэвид Марплс прокомментировал отношения президентов России и Белоруссии. По его мнению, Александр Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Владимира Путина.Канадский историк вспомнил, что в конце июля на юге Белоруссии были задержаны 32 россиянина. Власти республики назвали их членами частной военной компании "Вагнер" и обвинили в попытке дестабилизации обстановки незадолго до выборов. По мнению эксперта, это было явной провокацией.Если бы подобная история произошла на Украине, то Россия бы немедленно перешла к действиям. Примечательно, что в ситуации с Белоруссией президент Владимир Путин длительное время молчал и не предпринимал никаких конкретных решений, пока задержанных не вернули на родину.Также глава России отказался комментировать акции протеста в республике. Путин назвал конфликт между оппозицией и властью внутренними делами Белоруссии и призвал западные страны воздержаться от вмешательства. "Александр Лукашенко, как мы знаем, его раздражает", – подчеркнул Марплс.Российский президент хочет, чтобы его белорусский коллега покинул пост, продолжил профессор. Однако перед Владимиром Путиным встает важный вопрос – кто заменит ? Как отметил Марплс, президент России опасается, что во главе республики может стать прозападный политик.