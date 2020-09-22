Протесты, начавшиеся сразу после выборов президента Белоруссии, сильно ударили по Александру Лукашенко. Некоторые эксперты считают, что больше всего политик должен переживать за то, как его воспринимают в Москве.

Протесты, начавшиеся сразу после выборов президента Белоруссии, сильно ударили по Александру Лукашенко. Некоторые эксперты считают, что больше всего политик должен переживать за то, как его воспринимают в Москве.Российский политический класс успел вынести свой вердикт относительно дальнейших политических перспектив президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверены специалисты. Несмотря на то, что формально Москва относится к политику нейтрально или даже положительно, больших надежд на него она не возлагает.Мнение у политиков сформировалось однозначное – Александр Лукашенко в политическом плане не жилец и в будущем обречен на катастрофу, считают специалисты. Более того, многие выступают против финансовой поддержки действующего белорусского лидера, поскольку не верят, что он продержится у власти хоть сколько-нибудь долго.Даже те деньги, что были обещаны Александру Лукашенко в Сочи – 1,5 миллиарда долларов – он "на руки" не получит. Эти деньги уйдут на погашение ранее взятых долговых обязательств и оплату уже произведенных в страну поставок энергоносителей.Подобная схема рефинансирования заставила некоторых экспертов задуматься – не банкрот ли Александр Лукашенко. Сам он утверждает, что у белорусских властей есть достаточно ресурсов для того, чтобы заплатить России по счетам. Однако насколько эти слова соответствуют реальности остается только гадать.