Юридически это «самострой» - по федеральной программе, за 14 миллионов рублей.

Жители деревни Аббакумово Гусь-Хрустального района несколько лет ждали открытия нового модульного ФАПа, но когда тот наконец был построен, выяснилось что открывать его нельзя. В загадочной ситуации разбирался Никита Тарбеев.Иналия Блохина, жительница деревни Аббакумово: «Видите, никого нет. Все закрыто. Хоть бы какую таблетку взять - нельзя. Некуда идти».Каждый день Иналия Кузьминична проходит мимо нового ФАПа. Но окна всегда закрыты, на двери - замок. А ведь открыть медпункт планировалось еще весной. Если надо к врачу, то вызывай такси и езжай в поселок Уршельский за пятнадцать километров.- Ну сколько возьмут? Рублей триста возьмут. Горе наше. Никаких таблеток - ничего нету. Неужели уж у нас , в такой стране нету врача?Дело тут, впрочем, вовсе не в отсутствии врачей. Деревня Аббакумово располагается в национальном парке «Мещера», и любое строительство здесь должно быть согласовано с Министерством природных ресурсов. Этот ФАП построили без разрешения. То есть юридически это «самострой» - по федеральной программе, за 14 миллионов рублей. В деревне проживают около сотни человек, которые очень ждали открытия фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас сказать им, когда это, наконец, произойдет, не может никто.- Я уже старый, у меня давление - я поехал, за рулём - напряг какой-никакой. А то бы я дошел - буквально сто метров. Даже если бы здесь не было аптечного пункта , но в наличии какие-то медикаменты. Очень бы удобно это было, но нам не хотят этого делать.На прошлой неделе сотрудники Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры провели проверку. Итог - дело направлено в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Евгений Бурцев, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора: «Мы в данном случае в действиях должностных лиц больницы, которая заключала контракт и осуществляла контроль за строительством, как заказчик, усмотрели нарушение. Эти нарушения, по нашему образуют состав уголовного преступления, а именно ч.1 ст. 293-ей Уголовного Кодекса Российской Федерации. Это халатность».Проведением торгов занимался профильный отдел департамента здравоохранения, но формально заказчик строительства - уршельская районная больница. Крайняя в этой ситуации - теперь главный врач учреждения, которая подписала документы. Комментировать что-либо она отказалась.Изабелла Борисова, главный врач ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница": «- Я так понял, что все таки департамент здравоохранения занимался проведением торгов, да? - Я не буду комментировать вам, я сказала! - Ваша роль в чем была? Звоните в департамент, они все скажут вам».В департаменте рассказывать тоже пока не спешат. Ответ на официальный запрос «Вестей» за два дня так и не пришел. Что делать с ФАПом - непонятно. Оформлять разрешение на строительство задним числом Министерство природных ресурсов отказывается, поэтому вариантов два - либо пытаться узаконить ФАП через суд, либо разобрать его и построить заново. И этот вариант, учитывая абсурдность ситуации, уже не кажется фантастическим.Никита Тарбеев, Александр Голубев«Вести Владимир»