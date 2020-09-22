Круглый стол на тему «Актуальные вопросы социального страхования – только то, что интересно» состоится 25 сентября при поддержке издания «Аргументы и факты».

На круглом столе руководители и специалисты ГУ-Владимирское отделение Фонда социального страхования РФ подробно остановятся на темах, посвященных внедрению современных технологий, электронных сервисов и проектов Фонда социального страхования РФ.В том числе, участники обсудят практические аспекты работы с «Электронными листками нетрудоспособности», «Прямыми выплатами», «Бионическими протезами».На открытии выступит Управляющий ГУ – ВРО ФСС РФ А.Я. Копин.Свои доклады представят заместитель управляющего Н.Ю. Рыбаков, помощник управляющего Е.Л. Ларюшкина, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам М.В. Сергеева, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации А.Б. Шиголева.Также в круглом столе примут участие представители ДСЗН, УФК, профсоюзов, МСЭ, ФОМС, и другие.Вышеперечисленные темы актуальны для Владимирской области. Наш регион является активным участником перехода на электронные системы. Владимирцев, как и граждан России в других регионах, затронули изменения в законодательстве и другие новшества, связанные с социальным страхованием.Участники узнают о новеллах законодательства, о способах предоставления госуслуг ФСС РФ, в том числе о преимуществах получения услуг в электронном виде. Они обсудят финансовое обеспечение предупредительных мер за счет сумм страховых взносов, сроки выплаты пособий по обязательному социальному страхованию, компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, поднимут другие важные вопросы страхования.Круглый стол пройдет в пятницу, 25.09.2020 г. Начало в 10-00. Место проведения – актовый зал отделения Фонда, 4 этаж.