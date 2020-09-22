Грузчик некоего аэропорта рассказал пассажирам, как уберечь чемоданы от порчи и повреждений во время перелета. Дискуссия среди пользователей Сети развернулась на платформе Reddit.

Грузчик некоего аэропорта рассказал пассажирам, как уберечь чемоданы от порчи и повреждений во время перелета. Дискуссия среди пользователей Сети развернулась на платформе Reddit.Первое правило, которое нужно соблюдать при отправке своего багажа в отделение погрузки: легкость чемодана. Он не должен весить больше 30 килограммов. Если багаж окажется тяжелым, то грузчики не смогут обращаться с ним деликатно.Если же необходимо взять много вещей, то лучше рассортировать его по нескольким чемоданам, а не класть в один большой. Багажная сумка должна быть жесткой и с колесиками.Также есть одна хитрость, которая поможет обезопасить чемодан и его содержимое от повреждений. Можно на багаж нанести наклейку с надписью "хрупкое" (на английском языке – fragile). Конечно, в этом случае тоже стоит помнить о легкости груза.Что касается потери багажа, то в этом случае нужно обращать внимание на бирки, которые приклеивают к чемоданам на стоках регистрации. Бывает, что на них остаются старые штрих-коды, содержащие уникальную информацию, которая связывает пассажира и рейс.Напомним, недавно Россия . Теперь можно улететь не только в Турцию, Великобританию и Танзанию, но и в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.