Число выявленных случаев коронавируса в России продолжает увеличиваться восьмой день подряд. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Число выявленных случаев коронавируса в России продолжает увеличиваться восьмой день подряд. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России за последние сутки выявили у 6 196 человек. Всего в нашей стране за время эпидемии заразились 1,109 миллиона человек, вылечились свыше 906 тысяч. Умерли 19 489 пациентов.В России восьмой день подряд растет суточное число зараженных коронавирусом. Так, в Москве за последние сутки выявлено 915 инфицированных.Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с тремя странами – Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 27 сентября к ним добавится Южная Корея. Также прекращена программа вывоза россиян из-за рубежа.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 миллион. Более 960 тысяч скончались. На первом месте по динамике распространения эпидемии США – более 6,8 миллиона инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 277 406Умерли – 5 069Выздоровели – 237 935Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 109 595Умерли – 19 489Выздоровели – 911 973Коронавирус в миреЗаболели – 31 000 990Умерли – 960 380Выздоровели – 20 350 833Статистика коронавируса в России и мире на 22 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква277 4065 069237 935Россия1 109 59519 489911 973США6 800 534182 6702 920 059Весь мир31 000 990960 38020 350 833Коронавирус сегодня | | || | | |