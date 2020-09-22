Чтобы стейк оставался сочным, гриль должен постоянно поддерживать высокую температуру нагревательных панелей.

Сочный стейк, как в любимом ресторане – мечта всех ценителей мяса. Выбирать пресс-гриль, пользуясь рекомендациями в интернете – не выход. Многие верят отзывам неискушенных покупателей и, в итоге, разочаровываются в товарах этой категории.Попробуем разобраться в предлагаемых моделях и научиться отличать качественный гриль-пресс на примере модели Polaris PGP 3002DP Optimal Temp.Мощность и температурные датчикиПервое, на что стоит обратить внимание – мощность прибора. Чтобы стейк оставался сочным, гриль должен постоянно поддерживать высокую температуру нагревательных панелей. По этому критерию выбираем грили мощностью от 1800 Вт и выше. Мощность гриля PGP 3002DP Optimal Temp составляет 2200 Вт – более, чем достаточно. Для контроля температуры в модель PGP 3002DP Optimal Temp встроено сразу три температурных датчика.Умное управлениеЧасто владельцы гриль-пресса сталкиваются с тем, что прибор не учитывает особенности мяса, его толщину и структуру волокон. Жесткость мяса, предварительная обработка и температура – эти важные детали влияют на качество и вкус готового стейка. Но эта проблема уже решена инженерами Polaris. В тестируемой модели имеется специальное «Smart-управление» с 9 автоматическими программами. Гриль-пресс определяет толщину стейка и позволяет добиться идеального результата одним нажатием кнопки. Индикаторы прожарки выводят на дисплей данные о готовности мяса: Rare, Medium или Well-Done.Не только «гриль», но и «барбекю».Гриль-пресс – не предмет индивидуального пользования. В современных моделях предусмотрена возможность раскрыть панели на 180 градусов, тем самым увеличить рабочую поверхность в 2 раза. Плюсы очевидны: в положении «Барбекю» можно приготовить ужин для большой компании и одновременно зажарить рыбу, мясо и овощи, не смешивая их вкусы.Съемные панели с керамическим покрытиемНа Polaris PGP 3002DP Optimal Temp установлены съемные панели повышенной прочности. Специальное двустороннее керамическое покрытие не дает продуктам подгореть и способствует равномерной прожарке. Съемные панели можно мыть в посудомоечной машине. Для этого достаточно открепить панели нажатием на специальную кнопку на внешней стороне корпуса.ЭргономичностьУдобная ручка, ненагревающиеся материалы, безопасное покрытие – все эти требования являются важной составляющей не только внешнего вида прибора, но и безопасности.Гриль-пресс Polaris PGP 3002DP Optimal Temp имеет продуманный дизайн, ручка изготовлена из ненагревающегося штампованного алюминия. Покрытие из жаропрочного стекла не перегревается и легко моется.Если, пройдя наш чек-лист, вы так и не определились с выбором — рекомендуем обратить внимание на модель с большим сроком гарантии.Реклама