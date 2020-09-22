В настоящее время специалисты не могут дать прогнозов по выздоровлению пострадавшей.

Маму актера Дмитрия Жулина, , ввели в медикаментозную кому. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным медиков, женщина проведет в медикаментозной коме как минимум два дня. В настоящее время специалисты не могут дать прогнозов по выздоровлению пострадавшей, сообщает .Напомним, произошла утром 21 сентября, на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Жулин за рулем автомобиля «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество автобусу и совершил с ним столкновение. Актер погиб на месте происшествия. В момент аварии женщина находилась на заднем сидении иномарки.