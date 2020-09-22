За счёт этих средств проводится реконструкция и капитальный ремонт зданий, входных групп, дорожного покрытия, организация парковок, установка ограждений и защитных барьеров.

На организацию доступной среды во Владимирской области в 2020 году выделено более 87 млн рублей. На эти деньги реконструируют и ремонтируют здания, входы в здания, тротуары, организуют парковки, устанавливают ограждения и защитные барьеры.Кроме того, репертуар Владимирского областного театра кукол обогатился спектаклем для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Где прячутся сны».В этом году зоны отдыха для граждан с ограниченными возможностями созданы в Тюрмеровском доме-интернате, Копнинском психоневрологическом интернате, Владимирском областном специальном доме для ветеранов, Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.Учебная квартира сопровождаемого проживания для инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Кольчугинского района оснащается специальной мебелью.Всего работы по повышению доступности ведутся в 60 профильных учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения.Отметим, что показатель уровня доступности объектов во Владимирской области составляет 81,4 процента и превышает общероссийский, который находится на отметке 54 процента.