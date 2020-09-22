В Суздальском районе пожар унес жизнь 70-летней женщины. Трагедия случилась в селе Мордыш. Горел частный двухэтажный дом. Спасатели незамедлительно выехали на место после получения

В Суздальском районе пожар унес жизнь 70-летней женщины. Трагедия случилась в селе Мордыш. Горел частный двухэтажный дом. Спасатели незамедлительно выехали на место после получения сообщения о пожаре. Но из-за сильного ветра к моменту приезда подразделений огонь охватил весь дом площадью 87 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра существовала реальная угроза того, что пламя перекинется и