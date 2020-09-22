На проспекте Ленина на разворотном кольце троллейбусов произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, в районе дома №62 столкнулись автомобиль КИа Спортэйдж и автобус ПАЗ, который выполнял рейс из

На проспекте Ленина на разворотном кольце троллейбусов произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, в районе дома №62 столкнулись автомобиль КИа Спортэйдж и автобус ПАЗ, который выполнял рейс из Колокши. Как сообщают в полиции, водитель 1978 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате чего совершил столкновение с корейской иномаркой. В