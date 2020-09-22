Реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери, начатые после знаменитого пожара, продолжаются. На шпиль были возвращены первые скульптуры, передает . При этом решением специальной ..

Реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери, начатые после знаменитого пожара, продолжаются. На шпиль были возвращены первые скульптуры, передает . При этом решением специальной комиссии все работы производятся по технологиям, актуальным на момент возведения Нотр-Дам-де-Пари. Церемония открытия собора запланирована на 2024 год.