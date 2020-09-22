Протесты, начавшиеся сразу после выборов президента Белоруссии, сильно ударили по Александру Лукашенко. Некоторые эксперты считают, что больше всего политик должен переживать за то, как его воспринимают в Москве.

Протесты, начавшиеся сразу после выборов президента Белоруссии, сильно ударили по Александру Лукашенко. Некоторые эксперты считают, что больше всего политик должен переживать за то, как его воспринимают в Москве.Российский политический класс успел вынести свой вердикт относительно дальнейших политических перспектив президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверены специалисты. Несмотря на то, что формально Москва относится к политику нейтрально или даже положительно, больших надежд на него она не возлагает.Мнение у политиков сформировалось однозначное – Александр Лукашенко в политическом плане не жилец и в будущем обречен на катастрофу, считают специалисты. Более того, многие выступают против финансовой поддержки действующего белорусского лидера, поскольку не верят, что он продержится у власти хоть сколько-нибудь долго.Материал дополняется.