Кафельная плитка и керамогранит остаются самым востребованным отделочным материалом ванной комнаты – и на стенах, и на полу. Невосприимчивость вредной среде из брызг, влажности и пара, простота в уходе и гигиеничность, а еще – сотни коллекций, цветов, вариантов узора и фактуры. Все это делает плитку лидером потребительского рейтинга.

Кафельная плитка и керамогранит остаются самым востребованным отделочным материалом ванной комнаты – и на стенах, и на полу. Невосприимчивость "вредной" среде из брызг, влажности и пара, простота в уходе и гигиеничность, а еще – сотни коллекций, цветов, вариантов узора и фактуры. Все это делает плитку лидером потребительского рейтинга.Высокий спрос благотворно влияет и на ассортимент продукции, представленной на рынке. При желании можно найти не только классические или трендовые вариации плитки, но и совсем необычные модели. Причем, не всегда эксклюзив означает заоблачные цены.Радужная плиткаСоздатель этой плитки, по всей видимости, вдохновлялся радугой после дождя или северным сиянием. Благодаря специальному покрытию, эта плитка "умеет" менять цвет на радужный под воздействием влаги. Это делает ее оптимальным вариантом для тех, кто хочет стать обладателем эксклюзивной душевой.Нечто похожее уже выпускали производители дорожной плитки, на которой проступал "цветочный" рисунок, если на поверхность покрытия попадала вода. По задумке авторов, уличная плитка меняла свой облик после дождя.Плитка с 3D рисункомДекоративные покрытия и украшения с трехмерным рисунком – это не новость в мире дизайна интерьеров. Однако раньше это "свойство" было присуще обоям и ламинированным покрытиям.Не так давно тренд подхватили производители необычного кафеля, выпустив сразу несколько 3D-коллекций. К слову, такая плитка с многоуровневыми геометрическими узорами подойдет не только ванной, но и жилым комнатам в стиле хай-тек, модерн, лофт.Индивидуальная плиткаЕсли ваш приоритет – облицевать стены плиткой, которой больше ни у кого не будет, вам на помощь придут производители персонализированной продукции. Что это значит? То, что внешний вид вашей будущей плитке вы сможете выбрать сами – например, собрать из плитки вашу семейную фотографию размером 2 на 2 метра. Или сделать коллаж из фото с семейных праздников и украсить такой плиткой стену на кухне.ТетрисВы знали, что тетрис уверенно держится в лидерах самой популярной игры всех времен и народов? Какое отношение эта игра имеет к плитке? Отвечаем – элементы новой коллекции выполнены в виде геометрических тетрис-фигур, совместимых друг с другом. Вы сами определяете порядок укладки, чередуя плитку так, как если бы играли в тетрис.Больше интерьерных фотографий ванной комнаты и цены на популярные коллекции плитки можно найти .